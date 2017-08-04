ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний «Клувер» и «Регионгарант»

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у компании «Регионгарант», сообщается на сайте регулятора. «Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также отозвал лицензии на осуществление страхования у компании «Клувер». Решение также принято в связи с добровольным отказом субъекта от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Оба решения вступают в силу со дня их размещения на официальном сайте Банка России.