Банкам понадобятся оба российских рейтинга для допуска к средствам бюджета

Банкам для размещения средств федерального бюджета на депозитах надо иметь одновременно рейтинги и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), и агентства «Эксперт РА». Распоряжение об этом размещено на сайте правительства.

Раньше для размещения бюджетных средств банку надо было иметь кредитный рейтинг только от одного агентства - АКРА (не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале). Теперь, чтобы претендовать на эти деньги, банки должны иметь одновременно и рейтинг АКРА, и рейтинг агентства «Эксперт РА» (не ниже ruА-).

Исходя из опубликованных агентствами данных по рейтингам банков, в настоящее время только три банка - РНКБ, Газпромбанк и Совкомбанк - имеют рейтинги обоих агентств необходимого уровня. Однако требованию к минимальному размеру капитала (250 млрд руб.) соответствует только Газпромбанк. Таким образом, пока только этот банк полностью удовлетворяет всем требованиям правительства и казначейства.

В пресс-службе Минфина "Интерфаксу" пояснили, что применение одновременно двух кредитных рейтингов "будет являться дополнительным гарантом надежности кредитных организаций, в которых планируется размещение государственных средств".