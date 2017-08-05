Банк «Открытие» вслед за Рокетбанком сообщил о сбое

В банке «Открытие» сообщили о технических неполадках, из-за которых возможны временные перебои в работе банкоматов и операциях по картам. «Операции по картам и в банкоматах уже начали восстанавливаться, в ближайшее время мы ожидаем их полного восстановления», — говорится в сообщении банка.

Ранее Рокетбанк сообщил о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных.

Причиной перебоев является повреждение оптоволоконного кабеля, отметили в банке «Открытие». Место повреждения найдено, ведутся ремонтные работы, которые займут несколько часов.