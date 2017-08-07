Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% в январе – июле

Сбербанк России за январь – июль 2017 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ на 35,6% до 372,835 млрд руб. по сравнению 274,976 млрд руб. за аналогичный период 2016 г., говорится в отчете банка.

В июле 2017 г. Сбербанк получил чистую прибыль в размере 55,9 млрд руб., что на 22,6% больше показателя за июль 2016 г. (45,6 млрд руб.).

Прибыль до налогообложения за семь месяцев 2017 г. составила 465,8 млрд руб., увеличившись на 33,2%. Сбербанк отмечает, что в июле им были произведены расчеты по налогу на прибыль за II квартал, в результате чего нормализовалась эффективная ставка налога.