Банк России размещает купонные облигации на 150 млрд рублей

Банк России размещает купонные облигации (КОБР) на 150 млрд руб. по цене отсечения 100% от номинала, говорится в сообщении ЦБ.

Средневзвешенная цена заявок составила 100,03% от номинала, объем спроса по номиналу – 173,5 млрд руб. Этот выпуск станет первым за шесть лет с 2011 г. размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций.

Заявки на участие в аукционе собирались с 10.00 мск до 10.30 мск, период удовлетворения заявок – с 10.45 мск до 11.30 мск.

Номинал одной облигации – 1000 руб., тип купона – плавающий, ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода. Средневзвешенной цене размещения соответствует доходность к погашению на уровне примерно 9,183% годовых (при ключевой ставке на текущем уровне 9% годовых).

К участию в размещении облигаций ЦБ допускались только российские кредитные организации.

Номер выпуска – 4-01-22BR1-7, погашение облигаций запланировано на 15 ноября 2017 г.