«Открытие холдинг» купил облигации структуры БИНа на 13 млрд рублей

АО «Открытие холдинг» приобрело облигации структуры основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова. Как сообщила в пятницу компания «Регион-инвест», «Открытие холдинг» купил у нее облигации ООО «Диджитал инвест» трех серий на общую сумму 13 млрд руб.

И «Регион-инвест», и «Диджитал-инвест» принадлежат через кипрскую Foaliri Trading Limited Шишханову.

«Открытие холдинг» контролирует банк «ФК Открытие», финансовое состояние которого в последние недели активно обсуждается рынком на фоне негативных прогнозов рейтинговых агентств и существенного оттока клиентских средств.