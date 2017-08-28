Московская биржа готовит платформу для торговли биткоинами

Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом RNS рассказали в пресс-службе торговой площадки. «Биржа вместе с участниками торгов изучает интерес инвесторов к торгам цифровыми активами. При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов», – сообщил представитель биржи.

Также Московская биржа ведет переговоры с регулятором для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами, добавили в пресс-службе торговой площадки.

Московская биржа готова организовать торги как криптовалютами, так и производными на них, а также акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). «С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту», — добавили на Московской бирже.

Ранее сегодня Минфин выступил за запрет свободной продажи криптовалюты. «Есть точка зрения, что такие криптовалюты, как биткоин, – это финансовая пирамида. С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», – заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.