ВЭБ не удовлетворен суммой предложения за «Связь» и «Глобэкс»

Внешэкономбанк не удовлетворен суммой, предложенной потенциальным инвестором за дочерние Связь-банк и «Глобэкс», продолжает переговоры, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков.

«С точки зрения "Связи" и "Глобэкса", мы финализируем решение. Я уже говорил, что, думаю, к октябрю так или иначе к какому-то решению придем. Сейчас занимаемся тем, что отрабатываем детали», – сказал глава ВЭБа.

«Претенденты – те, которые и были. У нас есть претендент отдельный на "Глобэкс", есть претендент на приобретение группы – и "Глобэкса", и "Связи" в целом. Но в принципе не могу сказать, что нас полностью устраивает цена и структура сделки, поэтому мы пока находимся, так скажем, в обсуждении деталей и обсуждении возможностей», – заявил Горьков.

Что касается продажи украинской «дочки» ВЭБа – Проминвестбанка, – то там, по словам Горькова, ситуация за последние дни не изменилась. «Август закончился, мы получим какой-то [официальный] ответ [от Нацбанка Украины по вопросу о продаже Проминвестбанка], потому что в летний период мы не могли получить ответ. К сожалению, нет четкого срока, обозначенного Нацбанком, за который он должен дать ответ. В этом есть определенная проблема», – сказал Горьков, подтвердив при этом намерение продать украинскую «дочку» в этом году.

В отличие от Проминвестбанка российские «дочки» в этом году продавать не обязательно, полагает он.

Ранее Горьков заявлял, что Внешэкономбанк планирует продать «Глобэкс» и Связь-банк до конца 2017 г. и одновременно провести их слияние. По словам топ-менеджера, объединение банков позволит их покупателю получить прибыль в размере 3–4 млрд руб. в год.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008–2009 гг. При этом ВЭБ решил провести слияние Связь-банка и «Глобэкса» одновременно с их продажей.