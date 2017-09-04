Внешэкономбанк и Росевробанк вступили в ассоциацию «Россия»

В банковскую ассоциацию «Россия» вошли Внешэкономбанк и Росевробанк, неделей ранее в ассоциацию был принят Сбербанк. Об этом говорится в сообщении организации.

Президент ассоциации Анатолий Аксаков уверен, что вступление этих банков будет способствовать наращиванию интеллектуального и экспертного потенциала организации, созданию центра генерации креативных идей и предложений по развитию банковского сектора страны.

На сегодняшний день в ассоциацию «Россия» входит около 300 организаций, в том числе около 200 банков.

В июле восемь крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк) вышли из другой банковской организации – Ассоциации российских банков. Они выступили с критикой работы руководства ассоциации, по их мнению, президент Гарегин Тосунян зачастую принимал решения единолично.