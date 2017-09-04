Выплаты вкладчикам Русского международного банка предварительно составляют 9,8 млрд рублей

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Русского международного банка (РМБ) предварительно составляет 9,84 млрд руб.

Окончательно размер страховой ответственности АСВ и размер вкладов будут установлены в рамках формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Банк России отозвал лицензию у РМБ с 4 сентября. Регулятор отмечал, что бизнес-модель РМБ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По данным отчетности, по величине активов на 1 августа банк занимал 137-е место в российской банковской системе. В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.