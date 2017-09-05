«Коммерсантъ» узнал о согласовании Минфином и ЦБ проекта реформы аудита

Проект поправок к закону «Об аудиторской деятельности», в котором закрепляется переход полномочий регулятора от Минфина к Центробанку, согласован ведомствами и будет рассмотрен сегодня, пишет «Коммерсантъ». Это произойдет на заседании совета по аудиторской деятельности при Минфине.

Документ, на который ссылается издание, фиксирует право регулятора в любой момент запросить аудиторов о фактах завышения клиентами стоимости активов, системе управления рисками и несоблюдении нормативов. Аудиторы будут обязаны ответить не позднее чем через 20 рабочих дней. Они также могут проинформировать ЦБ о наличии у клиента обстоятельств, которые могли бы быть использованы для применения надзорных мер. Участники рынка также имеют право обратиться в ЦБ для уточнения наличия предписаний или соответствия системы рисков требованиям регулятора, но Банк России имеет право оставить запрос без ответа.

Издание также сообщает о неожиданных новациях в документе. Речь идет о понятии «ОЗО» (общественно значимая организация). К нему ЦБ отнес все интересные ему субъекты – ПАО, банки, НПФ. К их аудиту будут допускаться только те компании, в штате которых состоит не менее семи аудиторов, а с 2023 г. – 12. Они будут занесены в специальный реестр ЦБ. Для всех остальных, кто не проверяет ОЗО, допустимо будет иметь в штате по основному месту работы по три аудитора.