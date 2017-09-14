Правительство дало положительное заключение на проект ЦБ о биометрии

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что правительство дало положительное заключение на законопроект по биометрической идентификации. Разработанный ЦБ проект предполагает создание единой биометрической системы, которая позволит идентифицировать клиентов банков.

«Правительство выпустило условно положительный отзыв на законопроект по биометрической идентификации. Буквально вчера был проект выпущен и направлен в Государственную думу. Там есть целый ряд поправок, которые мы хотели бы видеть ко второму чтению», — сказал Моисеев на Международном банковском форуме.

В июне Сбербанк запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу. Первый подобный банкомат установлен в Agile-офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте. С его помощью сотрудники банка могут выполнять все безналичные операции, банковская карта при этом не нужна.