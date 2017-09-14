ЦБ рассказал о будущем санируемых по новой схеме банков

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что санация банков при помощи Фонда консолидации банковского сектора не приведет к увеличению доли государства в банковском секторе.

«Мы планируем достаточно быстро приводить в порядок финансовые институты, которые получают средства от Фонда консолидации банков, и при необходимости реструктурировать такие банки, в том числе объединять и выводить на рынок, не обязательно путем поиска стратегического инвестора, а и путем продажи по частям, неодномоментно или проведением IPO», – заявила Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы ЦБ. Она подчеркнула, что задача регулятора в том, чтобы на российском рынке работали здоровые и успешные частные банки.

Первым банком, который санирует Фонд консолидации, стал «ФК Открытие». ЦБ заявил о намерении сменить систему финансового оздоровления банков прошлым летом, тогда регулятора беспокоила как дороговизна санаций, так и то, что на баланс санируемых банков перебрасываются проблемные активы.