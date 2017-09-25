Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $56,7 за баррель

Нефть слабо дешевеет после роста по итогам прошлой недели. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8.29 мск упали на 0,11% до $56,80 за баррель, WTI подешевела на 0,28% до $50,52 за баррель.

На прошлой неделе мониторинговый комитет по выполнению соглашения о сокращении добычи станами ОПЕК и не-ОПЕК снова призвал всех участников сделки полностью выполнять свои обязательства и не дал рекомендаций о дальнейших перспективах действия соглашения.

Соглашение ОПЕК+ истекает в конце марта 2018 г.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что продление сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК является опцией, говорить о том, когда она будет использована, пока рано. По его мнению, обсуждать этот вопрос можно не раньше января. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино считает, что обсуждение этого вопроса возможно в ноябре.

По мнению аналитиков, на данный момент нефть держится выше $50 за баррель не столько за счет ограничений на добычу ОПЕК+, сколько благодаря спросу со стороны НПЗ, сообщает CNBC.