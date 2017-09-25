Цена барреля Brent превысила $57 впервые с 1 марта

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,32% в ходе торгов и достигла $57,04 за баррель, следует из данных торгов. В последний раз цена Brent превышала $57 за баррель 1 марта, уточняет «Интерфакс».

WTI подешевела на 0,3% до $50,51 за баррель. Спред между ценами на Brent и WTI составлял $6,53.

Рубль укрепляется вслед за ростом цен на нефть. К 12.12 мск курс доллара упал на 13,75 коп. до 57,36 руб., евро – на 39 коп. до 68,27 руб.

На прошлой неделе мониторинговый комитет по выполнению соглашения о сокращении добычи станами ОПЕК и не-ОПЕК снова призвал всех участников сделки полностью выполнять свои обязательства и не дал рекомендаций о дальнейших перспективах действия соглашения. Соглашение ОПЕК+ истекает в конце марта 2018 г.