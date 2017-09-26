Доля одного инвестора в евробондах «Россия-2027» и «Россия-2047» не превышает 22%

Доля одного инвестора в совокупном объеме выпусков евробондов «Россия-2027» и «Россия-2047» не превышает 22%, сообщил Минфин по итогам сделки по обмену старых выпусков российских евробондов на новые долговые бумаги. Ведомство не раскрыло, кто стал держателем такой доли. При этом Минфин считает, что такой уровень консолидации евробондов в одних руках (у выпуска «Россия-2030» он был значительно выше) «способствует повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг РФ».

Минфин на прошлой неделе разместил дополнительные выпуски суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2047 гг. В ходе сделки были доразмещены 10-летние еврооблигации «Россия-2027» номинальным объемом $1,405 млрд с доходностью 4% и 30-летние еврооблигации «Россия-2047» объемом $2,5 млрд с доходностью 5,2%. После доразмещения общий номинальный объем российских евробондов с погашением в 2027 г. составляет $2,405 млрд, с погашением в 2047 г. – $4,5 млрд.

Организаторами сделки выступили «ВТБ капитал», Газпромбанк и «Сбербанк CIB».

Спрос на доразмещенные в ходе обмена евробонды превысил $6 млрд, заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии, говорится в сообщении министерства.