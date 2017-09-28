РБК сообщил о дефиците валюты у российских банков

Банки заняли у Банка России по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 г.) объем средств — $1,5 млрд, сообщил сайт ЦБ 26 сентября. Это свидетельствует о значительном росте дефицита валюты у некоторых участников рынка, считают аналитики Райффайзенбанка, на которых ссылается РБК. Денис Порывай из Райффайзенбанка сообщил, что «сейчас запас валюты у банков равен нулю», и объяснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.

Рост спроса означает, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, объяснил РБК начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

ЦБ временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям «валютный своп» до $1,5 млрд, заявил РБК представитель пресс-службы регулятора. «Часть факторов, оказывавших некоторое негативное влияние на валютную ликвидность в августе, продолжает действовать и сейчас, приводя к локальному спросу на валюту на рынке свопов. Банк России по-прежнему рассматривает эту тенденцию как временное явление, тем не менее для предотвращения чрезмерного снижения вмененных рублевых ставок по свопам и их возможного влияния на динамику ставок межбанковского рынка Банк России временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям USD/RUB sell/buy overnight до $1,5 млрд», — сказал он.

По словам Порывая, сокращение запасов валюты наблюдалось с весны 2017 г. Запас валютной ликвидности у банков, сформированный в начале года на фоне низкого импорта и в отсутствие дивидендных выплат, постепенно исчерпывался. Основной причиной усиления оттока в последнем квартале Порывай считает высокий объем выплат по внешним долгам.

Романчук добавил, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки «Роснефти» по покупке у индийской Essar доли в НПЗ Essar Oil — второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии. «Роснефти» должно было отойти 49% НПЗ. Пресс-служба «Роснефти» сообщала, что общая стоимость приобретения составит $12,9 млрд.

Турбулентность в банковском секторе России связана и с санацией «ФК Открытие» и Бинбанка, цитирует РБК комментарий старшего экономиста департамента стратегической торговли Danske Bank Владимира Миклашевского. Учитывая размеры задолженности перед ЦБ, вероятно, спрос на валюту поступает от крупных участников рынка, добавляет главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. В Danske Bank считают, что именно у «ФК Открытие» и Бинбанка может возникнуть значительная потребность в валютном фондировании, что может привести к непредсказуемым движениям на рынке.