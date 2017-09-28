Анна Орленко может стать первым зампредом «ФК Открытие»

Как сообщает «Коммерсантъ», директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко может занять должность первого зампреда «ФК Открытие». Об этом изданию рассказали несколько источников на банковском рынке.

В настоящее время Орленко возглавляет временную администрацию, которая работает в банке. Источники издания говорят, что она сама выразила желание остаться в «ФК Открытие». В ЦБ против этого не возражают, отмечает источник, близкий к регулятору. В ЦБ не ответили на запрос издания, пресс-служба «ФК Открытие» не стала комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что в 2018 г. председателем правления «ФК Открытие» станет Михаил Задорнов. По словам источника «Коммерасанта», ряд ключевых позиций в «ФК Открытие» займут выходцы из ВТБ 24. О том, что часть сотрудников группы ВТБ перейдут в «ФК Открытие», говорил и сам Задорнов в интервью «Ведомостям». «Мы с [предправления банка ВТБ] Андреем Костиным и с [группой] ВТБ будем договариваться и чтобы группу не оголить, и чтобы люди получили возможность выбора с точки зрения самореализации», – говорил он. Как будут распределяться обязанности между топ-менеджерами, которые с нового года возьмут на себя управление банком, еще не ясно, отмечают источники «Коммерсанта».