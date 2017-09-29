Fitch cнизило рейтинг Deutsche Bank

Агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Deutsche Bank на одну ступень - с А- до BBB+, сообщает Deutsche Welle. Прогноз по рейтингу - «стабильный». Рейтинг жизнеспособности банка (Viability Rating) снижен с А- до BBB+, рейтинги задолженности и депозитов также понижены на одну ступень.

Свое решение Fitch объяснило тем, что сохраняется давление на прибыль банка и продолжается его реорганизация. По прогнозу агентства, банку вряд ли удастся повысить прибыльность до конца 2017 г., а дальнейшие расходы, связанные с реструктуризацией, будут только снижать ее.