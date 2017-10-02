Тулин назвал вероятным присоединение Бинбанка к «ФК Открытие»

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк в будущем скорее всего будет присоединен к банку «ФК Открытие». «С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству "ФК Открытие", - сказал Тулин в интервью ТАСС.

Постоянные органы управления "ФК Открытие" во главе с Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября, отметил первый зампред ЦБ: "Все зависит от формальных процедур, в идеале - еще до конца ноября, но может затянуться и до конца года. Мы не заинтересованы застрять надолго с временной администрацией в этих банках».

Тулин вновь подчеркнул, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора не приведет к огосударствлению банковского рынка. «У нас нет задачи по национализации частных банков — мы будем готовы выходить из капитала санируемых банков при первой благоприятной возможности», – напомнил он.

Вместе с тем первый зампред ЦБ раскрыл позицию регулятора по введению субсидиарной ответственности для владельцев проблемных банков. «Есть аргумент против этой нормы — угроза снижения привлекательности инвестиций в банковский сектор. Поэтому концепция будет разрабатываться в той плоскости, что ответственность должны нести не все собственники, а те, которые оказывали влияние на принятие управленческих решений», – подчеркнул Тулин. При этом он уточнил, что влияние собственника на банк не всегда будет просто доказать: «Видимо, нужен будет определенный доказательный процесс, может быть, даже через суд. Возможны различные критерии, например концентрация пакета акций в одних руках, участие в органах управления или же теневое управление».

Ограничение выезда за рубеж для руководителей проблемных финансовых организаций должно происходить по решению суда, отметил Тулин. «На наш взгляд, наиболее сбалансированный вариант — ограничение выезда по решению суда, и нам важно найти возможность сделать судебную процедуру достаточно оперативной», - заявил он.