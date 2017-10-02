Московский кредитный банк намерен выкупить свои евробонды с погашением в 2018 году

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о намерении выкупить собственные субординированные еврооблигации с погашением в 2018 г.

Банк собирается выкупить евробонды по цене $960 за бумагу номиналом $1000. Из общего объема эмиссии на $500 млн в обращении находятся бумаги на $106,205 млн. Об итогах выкупа сообщат 10 октября.

На прошлой неделе концерн «Россиум» (владеет 56,83% акций МКБ) объявил о намерении приобрести субординированные еврооблигации банка трех выпусков: с погашением в 2018 и 2027 гг., а также вечные бонды. Такое решение было принято концерном «в связи с существенными изменениями цен» этих бумаг.

Субординированные облигации банка оказались под давлением на фоне общей нервозной ситуации на банковском рынке из-за санаций двух крупных банков - «Открытия» и Бинбанка, говорил председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь.