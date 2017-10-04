Минфин в октябре потратит на покупку валюты 76 млрд рублей

Министерство финансов России сообщило, что с 6 октября по 7 ноября закупит валюту на сумму 76 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. В октябре дополнительные доходы прогнозируются на уровне 96,3 млрд руб.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб., отметили в Минфине.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам сентября 2017 г. от оценки величины нефтегазовых доходов в сентябре 2017 г., осуществленной месяцем ранее, составило -20,3 млрд руб. «Преимущественно за счет более низкого обменного курса доллара США к рублю по сравнению со среднемесячным значением августа и более низкого объема экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозированным уровнем», – отмечается в сообщении ведомства.

С 7 сентября по 5 октября Минфин направил на покупку валюты 71,7 млрд руб. Ведомство начало проводить операции по покупке валюты с 7 февраля. С 7 марта по 6 апреля министерство направило на эти цели 70,5 млрд руб., с 7 апреля по 5 мая – 69,9 млрд. Валюту в интересах Минфина приобретает Центробанк, она зачисляется на счета Федерального казначейства. «Интерфакс»