Минфин увеличит затраты на покупку валюты в 640 раз

Евгений Разумный / Ведомости

В период с 7 августа по 6 сентября Минфин купит валюты на 47,6 млрд руб., или 2,07 млрд руб. в день. Это больше по сравнению с предыдущим месяцем в 640 раз: тогда ведомство направило на покупку валюты 74,3 млн руб.

Августовские покупки не самые большие за все их время — в феврале Минфин купил валюты на 113,1 млрд руб.

Месяцем ранее Минфин ожидал, что в июле получит на 11,7 млрд руб. нефтегазовых доходов больше, чем заложено в бюджете, однако отклонение составило только 7,4 млрд руб. Так произошло в основном из-за того, что в прошлом месяце курс доллара к рублю вырос по сравнению со среднемесячным значением июня. Также в июле добыча газа и экспорт нефтепродуктов были выше ожидаемых, объясняют в Минфине.

После объявления планов министерства по покупкам валюты — в 11.00 мск — рубль стал укрепляться, хотя до этого продолжал падение, начатое на прошлой неделе. В 13.10 доллар стоил 60.45 руб. — это меньше значений двухчасовой давности на 34 коп. За это же время евро подешевел на 30 коп. до 71,62 руб.

Рублевая цена на нефть в июле выросла практически на 200 руб. до 2929 руб., что вместе с выросшей относительно прогнозов добычей заметно увеличило дополнительные нефтегазовые доходы за прошлый месяц, отмечают в Райффайзенбанке. Они ожидают, что покупки Минфина будут больше влиять на курс из-за восстановления импорта и дивидендных выплат. Ведомство закупало и больше валюты, но тогда влияние на курс было меньше из-за положительного текущего счета, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Увеличение покупок Минфина в августе — это всего лишь возвращение к обычным размерам по сравнению с тем, что было в июле, говорит главный экономист ING Дмитрий Полевой: «Вряд ли покупки сильно повлияют на курс, сейчас для него важнее другие факторы — например, выплаты дивидендов».

Размер интервенций зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40 за баррель, Минфин покупает валюту, при цене ниже $40 за баррель — продает. Его агентом выступает ЦБ.