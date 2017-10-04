Суд заочно арестовал бывшего владельца ВЕФК Александра Гительсона

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка ВЕФК Александра Гительсона, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя, отмечается в сообщении.

В августе Гительсон был объявлен в международный розыск, его подозревают в совершении преступления по п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), отметили в пресс-службе.

В июле ГСУ СКР по Петербургу сообщил, что банкир объявлен в федеральный розыск после того, как он не явился 11 июля в ведомство для предъявления обвинений в мошенничестве. «По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 г., занимая должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершили хищение денежных средств указанного кредитного учреждения на сумму более 20 млрд руб. под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям»,– говорилось в сообщении СКР.