ВТБ в перспективе объединит розничную и корпоративную сети отделений

ВТБ в перспективе хочет объединить розничную и корпоративную сети отделений, рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель глобальной бизнес-линии «Розница» банка Анатолий Печатников.

В январе 2018 г. ВТБ завершит юридическое присоединение ВТБ 24 и весь следующий год посвятит интеграционным процессам, связанным с объединением розничных сетей. Объединенная розничная сеть ВТБ превысит 1300 офисов.

«Все ключевые решения мы должны принять в середине следующего года, чтобы после интеграции розничных сетей вплотную в 2019 г. заняться интеграцией всей региональной сети в единые подразделения», – отметил он. ВТБ в течение 2017 г. и в начале 2018 г. откажется от 40 избыточных отделений из-за их дублирования, добавил Печатников.

По его словам, сокращение руководящего персонала в розничном бизнесе при объединении ВТБ и ВТБ 24 составит более 35%. «Сокращения планируются как раз в функциях поддержки и контроля, так как мы унифицируем всю поддерживающую инфраструктуру, сейчас у нас их две», – добавил он. В головной организации реформа будет проведена в этом году.

«Понятно, что у нас сейчас функционирует два штаба управления розницей – и в ВТБ 24, и в ВТБ. И здесь как раз мы видим возможности для существенно большей экономии. Основной фактор экономии – это сокращение штаба, потому что нам не нужно дублировать управленческий функционал двух банков в уже объединенном. Сокращение руководящего персонала составит более 35%», – сказал Печатников.