Промсвязьбанк не просил денег у ЦБ

Промсвязьбанк не обращался в Банк России за дополнительной ликвидностью и не привлекает от ЦБ «никаких денег». Как передает ТАСС, это заявил предправления банка Дмитрий Ананьев. В сентябре 2017 г. отток средств из банка был близок к нулю, добавил он. Волатильность, по его словам, сохраняется, но уже не в таких масштабах, как в августе.

В десятых числах августа наблюдались сильные колебания как оттока средств из Промсвязьбанка, так и притока, напомнил Ананьев. По его словам, это началось после информации о письме директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергея Гаврилова. Он уведомил клиентов, что четыре крупных частных банка – «ФК Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк – могут испытывать финансовые проблемы, и посоветовал «дистанцироваться от риска», под которым понимал в первую очередь выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью». «Альфа-капитал» и Альфа-банк от этого мнения дистанцировались, Гаврилова вызывали в ЦБ, Федеральная антимонопольная служба усмотрела в письме нарушения, но затем они были устранены, и обошлось без возбуждения дела. После этого ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и Бинбанка.

«Это были десятые числа, сразу после письма» (УК «Альфа-капитал». - Прим. ТАСС).

Ананьев вспомнил, что при новостях о письме Гаврилова «были неприятные недели». «Даже топ-менеджеры, и я в том числе, отменили отпуска и находились непосредственно на рабочих местах. И весь фактически коллектив работал с тем, что проверял на крепкость свои отношения с крупными и средними клиентами нашего банка», - рассказал он.