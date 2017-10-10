За сентябрь отрицательный капитал «ФК Открытие» достиг 190 млрд рублей

На 1 октября совокупный отрицательный капитал банка «ФК Открытие» и санируемого им банка «Траст» составил 346,8 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, которые банки представили на «Федресурсе». У «Открытия» показатель капитала составил минус 188,87 млрд руб., у «Траста» – минус 157,89 млрд руб. На 1 сентября у «Открытия» был положительный капитал в размере 158,05 млрд руб., у «Траста» – минус 99,4 млрд руб.

В пресс-службе «ФК Открытие» основными причинами сокращения собственных средств банка до минусовых значений назвали досоздание резервов, отрицательную переоценку ценных бумаг в портфеле банка и оказание безвозмездной помощи дочерней структуре.

Также на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины, объяснил представитель банка. После того как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме, добавил он.