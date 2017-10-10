Суд признал законным введение временной администрации в «Югру»

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ЦБ России о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке «Югра», передает «Интерфакс».

28 июля ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Югра». Это произошло спустя 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля).

«Югра» пыталась оспорить ввод временной администрации ЦБ 10 июля. Арбитражный суд Москвы также рассматривает другое дело «Югры» против ЦБ, где оспаривается отзыв лицензии у банка, в качестве третьего лица по делу привлечен бизнес-омбудсмен Борис Титов . Заседание суда состоится в среду 11 октября.