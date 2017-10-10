На Украине депутаты предложили легализировать оборот криптовалюты

Группа депутатов от фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» зарегистрировали в Верховной раде законопроект, предполагающий легализацию оборота криптовалюты на Украине, сообщает УНИАН.

«Целью законопроекта является предоставление официального статуса криптовалюте, регуляция правоотношений по ее обращению, хранению, владению, использованию и проведению криптовалютных операций в Украине», - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту закона функцию госрегулирования рынка криптовалюты будет выполнять нацбанк Украины. «Указанный законопроект позволит привлечь многомиллионные международные инвестиции в Украину для развития малого, среднего и крупного бизнеса, что в свою очередь положительно повлияет на экономический климат внутри государства, позволит укрепить национальную валюту и увеличить ВВП», - отмечается в документе.

Однако криптовалюта не будет приравнена к средствам платежа, но будет являться объектом собственности, ее можно будет обменять на другие товары или услуги. Государство не будет нести перед владельцами криптовалюты никаких обязательств.