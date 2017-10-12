Банк «Ак барс» уточняет ущерб от махинаций трейдера с акциями

Сделки трейдера «Ак барса» Артема Люлинского заключались на невыгодных для банка условиях, точный размер ущерба от его действий пока уточняется, сообщил представитель банка. Вместе с тем этот ущерб и полученный Люлинским доход от сделок достаточен для того, чтобы рассматривать его действия в рамках уголовного законодательства, добавил он.

11 октября Банк России сообщил, что трейдер «Ак барса» Артем Люлинский с 2011 по 2016 г. совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и была доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза».

Таким образом Люлинский торговал акциями 32 компаний, рассказал Лях. Среди этих бумаг - акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла», «Роснефти», МТС, «Новатэка» и «Мечела».