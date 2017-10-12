ЦБ не собирается выводить из обращения копейки

Банк России не собирается убирать из обращения монеты мелких номиналов, в том числе 1 и 5 коп., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призналась, что такой вопрос уже возникал неоднократно, и признала, что монеты 1 и 5 коп. действительно очень мало используются.

«Тем не менее они есть в обращении, потому что у нас цены устанавливаются в копейках, мы обязаны обеспечивать магазины и аптеки сдачей, в том числе в копейках, - сказала Набиуллина. - Конечно, не сильно востребованы эти копейки, но мы обязаны их поддерживать в обращении».

В 2013 г. Банк России прекратил чеканку не пользовавшихся большим спросом у россиян монет номиналом в 1 и 5 коп.

Сегодня Банк России официально представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. В оборот купюры начнут поступать уже с 12 октября, массовый ввод банкнот запланирован на декабрь.

На двухсотрублевой купюре изображены достопримечательности Севастополя. На лицевой стороне - памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. На лицевой стороне 2000-рублевой купюре изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.