ЦБ не планирует вводить банкноты новых номиналов

Банк России не планирует вводить банкноты новых номиналов, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы не планируем изменение номинального ряда, потому что считаем, что с введением в оборот купюр номиналом 200 и 2000 руб. номинальный ряд будет полным и обеспечит необходимый денежный оборот», - сказала Набиуллина.

Сегодня ЦБ презентовал новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 г. По словам Набиуллиной, решение о выпуске купюр в 200 и 2000 руб. было принято, когда в Центробанке «исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией».

В I квартале 2018 г. ЦБ собирается впервые выпустить пластиковую банкноту. Это будет купюра в 100 руб., она будет выпущена в честь чемпионата мира по футболу 2018 г.