РБК: организатор ареста Улюкаева устроился на работу в бывший банк РПЦ

Один из ключевых свидетелей по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева - бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов - устроился на работу в банке «Пересвет», пишет РБК со ссылкой на источники. На данный момент банк находится на санации у принадлежащего «Роснефти» ВБРР.

О новом рабочем месте Феоктистова РБК рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов. Информацию о трудоустройстве Феоктистова также подтвердили источник в одной из инфраструктурных компаний, человек, близкий к «Роснефти», и федеральный чиновник. По словам одного из источников, Феоктистов является советником по кадрам главы банка Михаила Полунина.

По его словам, до увольнения из ФСБ Феоктистов несколько месяцев был в отпуске. Он не принимал другие предложения о работе, так как «они не соответствовали ему по должности или статусу и были сопряжены с переездом из Москвы».

Работа в «Пересвете» не предполагает регулярного посещения банка. В пресс-службе «Пересвета» РБК не стали комментировать ситуацию, представитель «Роснефти» отказался от комментариев. С самим Феоктистовым РБК связаться не удалось.

Источник РБК, близкий к ФСБ, заявил, что должности советников по кадрам зачастую отдают прикомандированным сотрудникам спецслужб. «Но в случае c Феоктистовым речь может идти не о должности прикомандированного сотрудника, а о своего рода «прибавке к пенсии», чтобы была возможность совмещать эту работу с другими видами деятельности», — уточнил он.