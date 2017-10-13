ВТБ может списать долю в «Открытие холдинге», потери составят около 7 млрд рублей

Банк ВТБ, владеющий 9,99% «Открытие холдинга», может до конца 2017 г. списать свою долю. В этом случае потери банка составят около 7 млрд руб. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, нам, наверное придется его списать, мы планируем его до конца года списать», - сказал он, добавив: «Спишем и примем их на грудь».

Костин напомнил, что банк не приобретал данный пакет, а получил его в результате «определенных залогов, которые были реализованы по кредитованию одной сделки».