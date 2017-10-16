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В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности за подделку финотчетности

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении уголовной ответственности за фальсификацию документов отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц.

«Законопроектом предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», – говорится в пояснении к документу.

Эта норма позволит суду выносить приговор с учетом степени общественной опасности деяния и личности виновного, а также обеспечит индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности. На сегодняшний день максимальное наказание за подобное преступление –лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. При этом действующая редакция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает ответственности за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.