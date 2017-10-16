Акции «ФК Открытие» подешевели на 8,6%

Котировки банка «ФК Открытие» в ходе торгов на Московской бирже потеряли 8,6%. К 14.45 мск котировки опустились до 810 руб. В начале дня стоимость падала до 733 руб. за бумагу.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что перед введением временной администрации в банк на Московской бирже произошло несколько крупных сделок с бумагами кредитной организации: банк «Траст» (его санирует «ФК Открытие») выкупил акций почти на 14 млрд руб. Бумаги продали три пенсионных фонда, которые также были переданы впоследствии в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Стоимость акций банка начала снижаться с 10 августа. 29 августа, когда было объявлено о санации «ФК Открытие» при помощи ФКБС, бумаги стоили 1340 руб., к 29 сентября они подешевели до 1029 руб.