РБК: Задорнов пригласил менеджеров «ВТБ 24» на санацию Бинбанка и «Открытия»
Заниматься оздоровлением Бинбанка и «ФК Открытие» вместе с предправления «ВТБ 24» Михаилом Задорновым будут еще несколько топ-менеджеров этого банка, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к «ВТБ 24», группе ВТБ и Бинбанку.
По словам источников, соответствующее предложение было сделано зампреду правления «ВТБ 24» Вячеславу Воробьеву, члену правления, директору департамента банковских и информационных технологий Сергею Русанову и Александру Соколову, который в правлении «ВТБ 24» курирует вопросы анализа и управления рисками банка.