ЦБ подтвердил планы списать субординированный долг собственников Бинбанка

Держателями субординированных инструментов Бинбанка были собственники кредитной организации, они эти инструменты потеряют, заявил зампред Банка России Василий Поздышев. Как передает «Прайм», он сказал это в эфире телеканала «Россия 24». Поздышев напомнил, что в Бинбанке уже списаны суборды на $226,56 млн.

В ходе санации «ФК Открытие» пострадают три категории субъектов - сами собственники, топ-менеджмент банка и держатели субординированных долгов, добавил зампред ЦБ. В случае последних при судебных решениях о необходимости возврата им списанных субордов ЦБ их исполнит.

«Открытие» и Бинбанк проходят процедуру оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября.

4 октября ЦБ сообщил, что Бинбанк спишет часть субординированных обязательств, поскольку достаточность базового капитала банка упала ниже предельного значения в 5,125%. Сам банк уточнил, что значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) в течение шести дней начиная с 19 сентября находилось ниже 5,125%. Экс-совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» говорил, что у него есть субординированные депозиты в банке на сумму «где-то $100 млн» и он готов их потерять.