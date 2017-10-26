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ЦБ может стать владельцем крупнейшей в Подмосковье плодоовощной базы

Центробанк России может получить контроль над крупнейшей в Подмосковье плодоовощной базой в рамках оздоровления Бинбанка, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). В частности, ведомство получило ходатайство «Рост банка» на контроль за АО «Вегетта» (Долгопрудный) путем покупки 100% его кипрского владельца Eastmond Ltd. Ходатайство было удовлетворено.

«Рост банк» является подконтрольной Бинбанку структурой. В сентябре этого года ЦБ решил санировать Бинбанк через Фонд консолидации банковского сектора. Как отмечал регулятор, владельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев содействуют передаче на его баланс свободных от залога активов.

«Ведомости» ранее писали, что одним из владельцев «Вегетты» является Шишханов. Вместе с партнерами он ранее выкупил актив у «Росбилдинга», собравшего контрольный пакет «Вегетты» в 2003 г.

На данный момент плодоовощная база «Вегетта» занимает 31,2 га земли, торговая площадь - более 180 000 кв. м, площадь построек на территории базы - более 181 000 кв. м.