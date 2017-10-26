Bank of Cyprus создает управляющую компанию
Bank of Cyprus получил разрешение на создание компании по управлению активами, сообщает Cyprus Business Mail. Она получит название BoC Asset Management Ltd и будет полностью принадлежать банку. Ее создание одобрили ЕЦБ и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
Новое подразделение будет предлагать ряд инвестиционных продуктов и услуг частным и институциональным инвесторам, заявил банк. В основном оно будет сотрудничать со взаимными фондами, помогая управлять активами и предоставляя кастодиальные услуги. Также оно будет помогать управлять альтернативными инвестфондами.