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Финансы
Новости

Bank of Cyprus создает управляющую компанию

Ведомости
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Bank of Cyprus получил разрешение на создание компании по управлению активами, сообщает Cyprus Business Mail. Она получит название BoC Asset Management Ltd и будет полностью принадлежать банку. Ее создание одобрили ЕЦБ и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).

Новое подразделение будет предлагать ряд инвестиционных продуктов и услуг частным и институциональным инвесторам, заявил банк. В основном оно будет сотрудничать со взаимными фондами, помогая управлять активами и предоставляя кастодиальные услуги. Также оно будет помогать управлять альтернативными инвестфондами.

Политика
Новости

В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за угрозы взрыва

РИА Новости
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В Калиниграде аэропорт «Храброво» перестал отправлять рейсы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Наталью Грицун.

«Рейсы пока принимаем, но не отправляем», - сказала она. Неизвестный сообщил об угрозе приблизительно в 16.30 по местному времени. Из здания всех эвакуировали.

В СМИ также появилась информация, что в Калиниграде эвакуируют посетителей из крупнейших торговых центров города.

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Бизнес
Новости

Названы имена находившихся в упавшем у Шпицбергена вертолете

Ведомости
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Минэнерго России назвало имена восьмерых человек, находившихся на борту российского вертолета, упавшего в море близ арктического острова Шпицберген.

На борту находились трое пассажиров - сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева, передало «РИА Новости».

Поиски вертолета продолжаются, но не принесли результата. На широте Шпицбергена в конце октября начинается полярная ночь.

Вертолет направлялся из поселка Пирамида в Баренцбург, где находится угольная шахта и шахтоуправление российской компании «Арктикуголь». Вертолет упал в 2-3 км от берега. О пропаже вертолета спасательные службы Норвегии узнали в 15.35 по местному времени (16.35 мск), его падение подтвердилось в 15:45.

Разбившийся на Шпицбергене вертолет Ми-8, по информации «Интерфакса», принадлежал тверской авиакомпании «Конверсавиа» и был зафрахтован ФГУП «Арктикуголь».

Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., все подписавшие его страны имеют равные права эксплуатации природных ресурсов острова. В настоящее время этим правом пользуются только Норвегия и Россия.

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Бизнес
Новости

ВЭБ инициировал банкротства еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы»

Интерфакс
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Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иски о признании банкротами еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы», передает «Интерфакс».

24 октября было подана исковое заявление в Арбитражный суд Мордовии о признании банкротом ОАО «Сарэкс», а в Арбитражный суд Волгоградской области - иск о признании банкротом ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор». Иски еще не приняты судами к рассмотрению.

25 октября банк подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом ОАО «ЧАЗ».

В начале октября набсовет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении «Тракторных заводов». ВЭБ подал иск в суд с требованием взыскать 68,5 млрд руб.

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Политика
Новости

Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков

РИА Новости/Ведомости
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Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 4000 руб. бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова за употребление наркотиков, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Суд признал его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача) и назначил штраф в размере 4000 руб.», - сказала она. Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.

О том, что дело Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Там сказали, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка. То, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым.

В интервью РБК Джабраилов объяснял свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов

Политика
Новости

Путин поручил усилить меры безопасности инфраструктуры к ЧМ-2018

Ведомости
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Президент России Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в российских регионах к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Ответственными за выполнение поручения являются главы соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к 30 марта следующего года, об этом говорится на сайте Кремля.

Также к этому сроку должен быть выбран единственный поставщик охранных услуг для обеспечения безопасности на объектах чемпионата мира.

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Политика
Новости

Открытое правительство готовит предложения о статусе «водителей» сигвеев и гироскутеров

РИА Новости
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Открытое правительство до конца текущего года представит кабинету министров предложения по определению статуса «водителей» гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

По его словам, необходимо «широкое экспертное обсуждение». Абызов отметил, что для тех, кто пользуется такими техническими средствами, в городе не предусмотрена специальная дорожная сеть, поэтому невозможно поставить вопрос о форме, «которая бы фиксировала статус людей». «У нас выделенной дорожной сети для водителей сигвеев не предусмотрено правилами дорожного движения», — заявил он.

По его словам, пользователи сигвеев чаще всего используют те же пространства, что и пешеходы. Как уточнил Абызов, на данный момент в России не разработан порядок пересечения дорожной инфраструктуры на таких устройствах.

Ранее вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и открытому правительству рассмотреть вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих для передвижения гироскутеры, мотоколеса, сигвеи.

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Политика
Новости

Кадыров опроверг причастность к покушению на украинского депутата Мосийчука

Интерфакс
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опровергает обвинения Киева в причастности к покушению на жизнь украинского парламентария Игоря Мосийчука.

«Сейчас на Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская республика, "след Кадырова" и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», - пояснил Кадыров во время заседания коллегии МВД по республике.

Кадыров подозревает украинские власти в том, что они за счет его имени хотят привлечь внимание западных СМИ. «Там такие, как Мосийчук, нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины», - добавил Кадыров.

Накануне, 25 октября вечером, в Киеве возле офиса телеканала «Эспрессо» произошел взрыв. Погибли два человека, еще трое были ранены, среди них депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. После взрыва они были в экстренном порядке госпитализированы и прооперированы.

Следствие рассматривает происшедшнее как теракт. Взорвалась самодельная бомба, прикрепленная к мопеду.

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Политика
Новости

Захарова потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией

ТАСС
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что попытки американских СМИ связать убийство президента США Джона Кеннеди с Россией являются дикими инсинуациями. По ее словам, подобные предположения вызывают потрясение.

Так Захарова ответила на предположения американских СМИ о том, что Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, во время посещения СССР мог контактировать со спецслужбами. Захарова также отметила, что на протяжении многих десятилетий информация об убийстве американского лидера была засекречена. По ее словам, по данной теме «хочется информации, а не дезинформации».

Представитель российского МИДа добавила, что она и не думала, что можно так «извратить эту тему».

По ее словам, обнародование очередной части документов по делу об убийстве Кеннеди - это суверенное решение США. Захарова понимает причины столь большого внимания международного сообщества к теме.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в Twitter написал, что около 1000 документов, находящихся в Национальном архиве и связанных с убийством Кеннеди, будут обнародованы 26 октября.

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Политика
Новости

Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

Ведомости
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Российский вертолет потерпел крушение в море в 2-3 км от населенного пункта Баренцбург на острове Шпицберген, сообщили местные СМИ со ссылкой на центр спасательной службы северной Норвегии. На борту находились восемь человек. На месте падения вертолета проводится спасательная операция.

«Вертолет совершал рейс из поселка Пирамида в Баренцбург. Исчез с радаров в 15.35, падение подтверждено в 15.45 [16.45 мск]», - сообщил официальный твиттер норвежских спасателей.

Вертолет, вероятно, перевозил вахтовиков треста «Арктикуголь», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в международных спасательных службах. «Вертолет предварительно с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена», - сказал он.

На норвежском острове Шпицберген находится поселок и российская угольная шахта «Баренцбург» треста «Арктикуголь». Вертолеты обслуживают шахтоуправление и возят туристов. Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., все подписавшие его страны имеют равные права эксплуатации природных ресурсов острова. В настоящее время этим правом пользуются только Норвегия и Россия.

Стиль жизни
Новости

В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за ухудшения погоды

Ведомости
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Дорожно-транспортная ситуация в Москве вечером в четверг ухудшится в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве в настоящий момент идет небольшой снег, местами может образовываться гололедица. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Прогнозируется, что в вечерний час пик дорожно-транспортная ситуация может осложниться до девяти баллов», — сообщили в ЦОДД.

Автомобилистов призывают по возможности пользоваться общественным транспортом. «Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуем тем, кто не переобул автомобили на зимнюю резину, не выезжать на дороги на личном автомобиле», — заключили в ЦОДД.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в Москве не поднимется выше одного градуса, ожидается небольшой снег, местами гололедица. В ночь на пятницу температура опустится до минус трех, сохранится мокрый снег.

Политика
Новости

Следователи рассматривают три версии взрыва в Киеве

ТАСС/Ведомости
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Первый зампрокурора Киева Павел Кононенко сообщил, что украинские следователи рассматривают три основные версии взрыва в центре города: первая — покушение на убийство депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, организованное спецслужбами России; вторая — политическая и общественная деятельность Мосийчука и его позиция внутри Украины; третья — покушение на убийство Мосийчука по личным мотивам.

Кроме того, следователи рассматривают версии о покушении на пострадавшего при взрыве украинского политолога Виталия Балы или на любых других политических деятелей, которые в среду могли быть в студии телеканала «Эспрессо», у здания которого произошел взрыв.

Взрыв произошел, когда из здания после эфира выходили Мосийчук с охранником. Депутат был ранен, в больнице его прооперировали. Его пресс-служба распространила заявление, в котором он высказывает мнение, что заказчики покушения на него находятся в России. Охранник депутата, который прикрыл его собой, погиб.

Политика
Новости

Дело Умара Джабраилова о хулиганстве передано в суд

Интерфакс/Ведомости
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Дело экс-сенатора Умара Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сообщил «Интерфакс». В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка . Дело расследовалось по статье о хулиганстве. О том, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым, сообщал источник «Интерфакса».

В интервью РБК Джабраилов объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. «Этому были бытовые причины в гостинице. Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я сожалею, что нарушил общественный порядок. По этому поводу заведено уголовное дело. Я человек добропорядочный, законопослушный и готов ответить за свой поступок. Иначе я не был бы ни офицером, ни человеком слова и чести. С другой стороны, как мужчина я считаю, что иного выхода у меня не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал он. Из-за чего начался конфликт, он не уточнил, сказав только, что это гнусная тема и персонал недостойно себя вел в отношении его и его гостей. «Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

Чем известен Умар Джабраилов

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