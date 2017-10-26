Bank of Cyprus создает управляющую компанию

Политика

Новости

Дело Умара Джабраилова о хулиганстве передано в суд

Дело экс-сенатора Умара Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сообщил «Интерфакс». В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка . Дело расследовалось по статье о хулиганстве. О том, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым, сообщал источник «Интерфакса».

В интервью РБК Джабраилов объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. «Этому были бытовые причины в гостинице. Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я сожалею, что нарушил общественный порядок. По этому поводу заведено уголовное дело. Я человек добропорядочный, законопослушный и готов ответить за свой поступок. Иначе я не был бы ни офицером, ни человеком слова и чести. С другой стороны, как мужчина я считаю, что иного выхода у меня не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал он. Из-за чего начался конфликт, он не уточнил, сказав только, что это гнусная тема и персонал недостойно себя вел в отношении его и его гостей. «Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

Чем известен Умар Джабраилов