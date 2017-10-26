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Цена барреля нефти Brent превысила $59

Интерфакс
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $59 за баррель, кратковременно поднявшись до $59,2. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $59 за баррель месяц назад - 26 сентября 2017 г.

Котировки валют на Московской бирже не отреагировали на падение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 20.45 вырос на 13,25 коп. до 57,88 руб., а курс евро упал на 72 коп. до 67,49 руб.

На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть выше $50 за баррель, установившаяся в результате сделки ОПЕК+. «Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей — и цена держится стабильно за $50. Мы считаем это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы», — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Бизнес
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Анонс «Ведомостей» на 27 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

модельер Татьяна Парфенова рассказала в интервью, отчего она больше не участвует в российских неделях моды;

праздник 4 ноября постараются деполитизировать;

секс-скандалы обходятся в $2 млрд американским страховщикам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как программист из Владимира стал мебельным магнатом

и статью на полосе «Комментарии»: от Лужкова до Собянина - как изменились приоритеты столичного бюджета.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Политика
Новости

Журнал The Economist к столетию революции поместил на обложку Путина в образе царя

Ведомости
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Октябрьский номер американского журнала The Economist вышел с обложкой, на которой российский президент Владимир Путин изображен в образе царя. Фото обложки размещено в Twitter издания. Изображение на обложке посвящено 100-летию со дня Октябрьской революции.

«Царь рожден через 100 лет после революции», — указано на обложке. «Россия снова находится под властью царя», — написано в Twitter журнала. На обложке глава государства изображен с «эполетами». Его мундир украшают ракеты и «орден» в виде красной звезды. Одна из медалей на груди по очертанию напоминает полуостров Крым.

В редакционной статье The Economist объясняется выбор персоны для обложки. Как отмечает издание, Путин заработал «титул царя», так как вывел страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов». Одной из слабостей российского президента журнал называет отсутствие механизма «реальной демократии». При «манипулируемой демократии победитель получает все». «Путин имеет рейтинг одобрения россиян более 80%, так как убедил их в том, что «Нет Путина - нет России», - говорится в статье.

Путин, думая о том, как должна развиваться Россия, якобы решил «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ», пишет The Economist. Он «подкрепляет власть репрессиями и военными конфликтами», добавляет издание.

В прошлом году октябрьский номер The Economist также вышел с обложкой, на которой был изображен Путин. В его глазах «горели» два красных истребителя.

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Политика
Новости

В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за угрозы взрыва

РИА Новости
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В Калининграде аэропорт «Храброво» перестал отправлять рейсы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Наталью Грицун.

«Рейсы пока принимаем, но не отправляем», - сказала она. Неизвестный сообщил об угрозе приблизительно в 16.30 по местному времени. Из здания всех эвакуировали.

В СМИ также появилась информация, что в Калининграде эвакуируют посетителей из крупнейших торговых центров города.

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Бизнес
Новости

Названы имена находившихся в упавшем у Шпицбергена вертолете

Ведомости
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Минэнерго России назвало имена восьмерых человек, находившихся на борту российского вертолета, упавшего в море близ арктического острова Шпицберген.

На борту находились трое пассажиров - сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева, передало «РИА Новости».

Поиски вертолета продолжаются, но не принесли результата. На широте Шпицбергена в конце октября начинается полярная ночь.

Вертолет направлялся из поселка Пирамида в Баренцбург, где находится угольная шахта и шахтоуправление российской компании «Арктикуголь». Вертолет упал в 2-3 км от берега. О пропаже вертолета спасательные службы Норвегии узнали в 15.35 по местному времени (16.35 мск), его падение подтвердилось в 15:45.

Разбившийся на Шпицбергене вертолет Ми-8, по информации «Интерфакса», принадлежал тверской авиакомпании «Конверсавиа» и был зафрахтован ФГУП «Арктикуголь».

Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., все подписавшие его страны имеют равные права эксплуатации природных ресурсов острова. В настоящее время этим правом пользуются только Норвегия и Россия.

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Бизнес
Новости

ВЭБ инициировал банкротства еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы»

Интерфакс
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Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иски о признании банкротами еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы», передает «Интерфакс».

24 октября было подана исковое заявление в Арбитражный суд Мордовии о признании банкротом ОАО «Сарэкс», а в Арбитражный суд Волгоградской области - иск о признании банкротом ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор». Иски еще не приняты судами к рассмотрению.

25 октября банк подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом ОАО «ЧАЗ».

В начале октября набсовет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении «Тракторных заводов». ВЭБ подал иск в суд с требованием взыскать 68,5 млрд руб.

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Политика
Новости

Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков

РИА Новости/Ведомости
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Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 4000 руб. бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова за употребление наркотиков, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Суд признал его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача) и назначил штраф в размере 4000 руб.», - сказала она. Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.

О том, что дело Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Там сказали, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка. То, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым.

В интервью РБК Джабраилов объяснял свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов

Политика
Новости

Путин поручил усилить меры безопасности инфраструктуры к ЧМ-2018

Ведомости
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Президент России Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в российских регионах к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Ответственными за выполнение поручения являются главы соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к 30 марта следующего года, об этом говорится на сайте Кремля.

Также к этому сроку должен быть выбран единственный поставщик охранных услуг для обеспечения безопасности на объектах чемпионата мира.

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Политика
Новости

Открытое правительство готовит предложения о статусе «водителей» сигвеев и гироскутеров

РИА Новости
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Открытое правительство до конца текущего года представит кабинету министров предложения по определению статуса «водителей» гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

По его словам, необходимо «широкое экспертное обсуждение». Абызов отметил, что для тех, кто пользуется такими техническими средствами, в городе не предусмотрена специальная дорожная сеть, поэтому невозможно поставить вопрос о форме, «которая бы фиксировала статус людей». «У нас выделенной дорожной сети для водителей сигвеев не предусмотрено правилами дорожного движения», — заявил он.

По его словам, пользователи сигвеев чаще всего используют те же пространства, что и пешеходы. Как уточнил Абызов, на данный момент в России не разработан порядок пересечения дорожной инфраструктуры на таких устройствах.

Ранее вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и открытому правительству рассмотреть вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих для передвижения гироскутеры, мотоколеса, сигвеи.

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Политика
Новости

Кадыров опроверг причастность к покушению на украинского депутата Мосийчука

Интерфакс
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опровергает обвинения Киева в причастности к покушению на жизнь украинского парламентария Игоря Мосийчука.

«Сейчас на Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская республика, "след Кадырова" и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», - пояснил Кадыров во время заседания коллегии МВД по республике.

Кадыров подозревает украинские власти в том, что они за счет его имени хотят привлечь внимание западных СМИ. «Там такие, как Мосийчук, нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины», - добавил Кадыров.

Накануне, 25 октября вечером, в Киеве возле офиса телеканала «Эспрессо» произошел взрыв. Погибли два человека, еще трое были ранены, среди них депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. После взрыва они были в экстренном порядке госпитализированы и прооперированы.

Следствие рассматривает происшедшнее как теракт. Взорвалась самодельная бомба, прикрепленная к мопеду.

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Новости

Захарова потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией

ТАСС
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что попытки американских СМИ связать убийство президента США Джона Кеннеди с Россией являются дикими инсинуациями. По ее словам, подобные предположения вызывают потрясение.

Так Захарова ответила на предположения американских СМИ о том, что Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, во время посещения СССР мог контактировать со спецслужбами. Захарова также отметила, что на протяжении многих десятилетий информация об убийстве американского лидера была засекречена. По ее словам, по данной теме «хочется информации, а не дезинформации».

Представитель российского МИДа добавила, что она и не думала, что можно так «извратить эту тему».

По ее словам, обнародование очередной части документов по делу об убийстве Кеннеди - это суверенное решение США. Захарова понимает причины столь большого внимания международного сообщества к теме.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в Twitter написал, что около 1000 документов, находящихся в Национальном архиве и связанных с убийством Кеннеди, будут обнародованы 26 октября.

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Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

Ведомости
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Российский вертолет потерпел крушение в море в 2-3 км от населенного пункта Баренцбург на острове Шпицберген, сообщили местные СМИ со ссылкой на центр спасательной службы северной Норвегии. На борту находились восемь человек. На месте падения вертолета проводится спасательная операция.

«Вертолет совершал рейс из поселка Пирамида в Баренцбург. Исчез с радаров в 15.35, падение подтверждено в 15.45 [16.45 мск]», - сообщил официальный твиттер норвежских спасателей.

Вертолет, вероятно, перевозил вахтовиков треста «Арктикуголь», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в международных спасательных службах. «Вертолет предварительно с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена», - сказал он.

На норвежском острове Шпицберген находится поселок и российская угольная шахта «Баренцбург» треста «Арктикуголь». Вертолеты обслуживают шахтоуправление и возят туристов. Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., все подписавшие его страны имеют равные права эксплуатации природных ресурсов острова. В настоящее время этим правом пользуются только Норвегия и Россия.

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