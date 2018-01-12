Украинский депутат подал заявку на покупку 25% дочерней структуры ВЭБа
Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение заявки депутата Рады Максима Микитася на приобретение 25% ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» - дочерней структуры российского Внешэкономбанка, передает ТАСС.
Рассмотрение заявки начато еще 10 января. Сделка обеспечит «достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», считают в комитете.
Нацбанк Украины не получал документов на согласование сделки. Микитасю было отказано в совершении сделки в июле 2017 г., сообщил регулятор в ответ на запрос «РИА Новости».
В марте 2017 г. украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank (принадлежит Sberbank Europe) и «БМ банка» (им владеет ВТБ).
В прошлом году пресс-служба Нацбанка Украины распостранила информацию о том, что гражданин Украины подал пакет документов для согласования покупки 99,7151% Проминвестбанка. Зампредседателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала украинским СМИ, что покупателем является бизнесмен Александр Ярославский. В декабре 2017 г. председатель ВЭБа Сергей Горьков опроверг информацию о сделке с Ярославским.