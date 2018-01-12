Курс гривны установил исторический антирекорд
Курс гривны достиг исторического минимума по отношению к евро и рублю, сообщает «Украина.ру". Курс евро по отношению к гривне вырос за сутки на 21 коп., тем самым превысив психологическую отметку в 34 гривны.
Согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка Украины, на 15 января официальный курс гривны по отношению к рублю установлен в соотношении «один к двум» - 10 российских рублей стоят 5,04 гривны.
Как отмечает украинское издание, после обвала курса гривны в 2014 г. продажа национальной валюты Украины по отношению к рублю осуществлялась по формуле «три к одному».
Курс гривны по отношению к доллару США также близок к историческому антирекорду. По официальному курсу на сегодняшний день $1 стоит 28,44 гривны.