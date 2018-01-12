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Курс гривны установил исторический антирекорд

Ведомости
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Курс гривны достиг исторического минимума по отношению к евро и рублю, сообщает «Украина.ру". Курс евро по отношению к гривне вырос за сутки на 21 коп., тем самым превысив психологическую отметку в 34 гривны.

Согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка Украины, на 15 января официальный курс гривны по отношению к рублю установлен в соотношении «один к двум» - 10 российских рублей стоят 5,04 гривны.

Как отмечает украинское издание, после обвала курса гривны в 2014 г. продажа национальной валюты Украины по отношению к рублю осуществлялась по формуле «три к одному».

Курс гривны по отношению к доллару США также близок к историческому антирекорду. По официальному курсу на сегодняшний день $1 стоит 28,44 гривны.

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Власти США расширили санкции в отношении Ирана

Ведомости
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Минфин США расширил санкции против Ирана. В санкционный список добавлены 14 физических и юридических лиц из-за «серьезных нарушений в области прав человека и цензуры». Об этом говорится на сайте американского ведомства.

«США не собираются бездействовать, пока при иранском режиме продолжают происходить нарушения прав человека. Наши санкции нацелены против режима, в том числе против главы судебной системы Ирана аятоллы Садика Лариджани», – приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В санкционный список еще включены двое граждан Ирана и двое граждан Китая, также в него внесены компании из Китая, Малайзии и Ирана.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп решил продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках ядерного соглашения от 2015 г. «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД), передает Reuters.

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ЦИК не имеет претензий к Грудинину из-за закрытых иностранных счетов

Ведомости
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У Центризбиркома нет претензий к кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, рассказал член Центризбиркома России Евгений Шевченко. 

 В момент выдвижения у директора «Совхоза имени Ленина» имелись пять счетов в иностранных банках и ценные бумаги общим количеством 600 штук, пояснил «Ведомостям» Шевченко. Но в декларации, поданной после выдвижения, он эти данные не указал. И только 9 января представители партии представили в ЦИК уточнение, в котором кандидат уведомил ЦИК, что эти счета он закрыл, как того требует закон от претендентов на пост главы государства. «Но если что-то еще всплывет, ЦИК будет внимательно с этим разбираться», - добавляет Шевченко.

«Рассмотрев представленные документы, избирательная комиссия приняла решение о регистрации Павла Николаевича Грудинина в качестве кандидата в президенты Российской Федерации», – сказал Шевченко.

Доходы Грудинина за последние шесть лет суммарно составили более 157 млн руб. На пяти банковских счетах у него хранится около 6 млн руб. Таковы данные о доходах и имуществе Грудинина, опубликованные на сайте ЦИК.

«Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) – 157 413 983,26 руб.», – говорится в декларации.

Грудинин владеет примерно 2 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», а в ООО «ТТ Девелопмент» ему принадлежит «доля в праве 4%». Перед регистрацией в качестве кандидата в президенты Грудинин закрыл счета в австрийском банке на сумму около 14,4 млн руб. и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью около 7,5 млрд руб.

«Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил обо всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал. Поэтому этот банк сработал очень хорошо. На всякий случай, хотя там ни одной моей подписи не было, этот счет тоже был закрыт. Это ошибка банка, а не ошибка кандидата», – пояснил в ЦИК журналистам Грудинин (цитата по BFM.ru).

12 января ЦИК зарегистрировал Грудинина в качестве кандидата на пост президента от КПРФ.

Павел Грудинин на регистрации в ЦИК

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Политика
Новости

Канада ввела новые санкции против КНДР‍

Ведомости
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Власти Канады ввели новые санкции против КНДР. Об этом говорится на сайте канадского МИДа.

Санкционный режим ужесточен в соответствии с резолюцией № 2397, принятой Совбезом ООН 22 декабря 2017 г. Канада ввела запрет на поставки и передачу КНДР транспортных судов, самолетов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования. Помимо этого запрещается закупка у Северной Кореи продовольствия, сельхозпродукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми.

Члены Совбеза ООН 22 декабря единогласно одобрили резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР из-за состоявшихся 29 ноября испытаний в КНДР баллистической ракеты. Документом вводятся новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Помимо этого страны, одобрившие документ, должны выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение ближайших двух лет.

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Политика
Новости

Гройсман предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой

Ведомости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России вернуть военную технику, оставшуюся в Крыму после ухода из региона украинских военнослужащих, вместе с полуостровом. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о готовности России вернуть Киеву военную технику из Крыма.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — передает его слова телеканал «112 Украина».

Ранее Путин заявил, что в Крыму до сих пор находится украинская военная техника. Они никем не обслуживается, ее состояние российский президент оценил как «плачевное». По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Представитель украинского МИДа заявил в пятницу, что вопрос возможного возврата техники рассматривается, однако «имеет много аспектов». Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о том, что оставшаяся в Крыму техника находится в плохом состоянии. По его словам, это не «хлам».

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Политика
Новости

Водитель въехавшего в переход автобуса отправлен под домашний арест

Интерфакс
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Басманный суд Москвы сегодня отказался заключать под стражу Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве. «Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 г.», - говорится в постановлении судьи Артура Карпова.

По решению суда отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с иными лицами, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Сам мужчина заявил в суде, что «рассказал следователям, как все было на самом деле». «ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Я никуда не могу скрыться и не скрывался. Ваша честь, прошу не лишать меня свободы», - обратился к суду Тихонов. Однако следствие полагает, что водитель Тихонов скрывает истинные причины произошедшего. Поэтому следователь в суде просил заключить обвиняемого под стражу.

Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил выезд автобуса на тротуар и не принял мер к его остановке.

25 декабря прошлого года в Москве в районе станции метро «Славянский бульвар» стоявший на остановке транспорта автобус рейсом до Сколково выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и съехал в подземный переход. В аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные телесные повреждения. Сам Тихонов был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Автобус въехал в подземный переход

Бизнес
Новости

Цинк подорожал до десятилетнего максимума

Ведомости
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Цена цинка в пятницу обновила максимум за последние 10 лет. Рост биржевой стоимости цинка и прочих промышленных металлов рынок связывает с устойчивым ростом производства в Китае и верой в перспективы экспорта по всему миру.

Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% до $3409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 г., сообщает Daily Mail. С начала декабря цинк прибавил в цене 11%, а по итогам 2017 г. обогнал по темпам роста все другие металлы (+32%).

Цена контрактов на алюминий поднялась на 2,2% до $2222,5 за тонну, никеля – на 0,5% до $12 685 за тонну, олова – на 0,2% до $20 270 за тонну.

Золото подорожало до максимума за четыре месяца, сообщает MarketWatch. Тем не менее повышательная тенденция была ограничена данными об усилении инфляции в США в декабре, что вызвало повышение доходности американских гособлигаций. Котировки февральских контрактов на золото выросли на 0,4% до $1327,3 за унцию. Если торги завершатся на этой отметке, цена будет самой высокой с 14 сентября, по данным FactSet. За прошедшую неделю драгметалл подорожал на 0,4%, с начала января – на 1,5%.

Мартовские контракты на серебро прибавили в цене в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу 0,06% до $3,23 за фунт, на палладий – 2%, до $1098,15 за унцию. Котировки апрельских фьючерсов на платину увеличились на 0,7%, достигнув $999 за унцию.

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Политика
Новости

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции

Ведомости
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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции в России Тубиаса Лоренцона из-за инцидента с российскими дипломатическими представительствами в Стокгольме. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л. Карнюшина в отношении посольства и Торгового представительства России в Швеции», – говорится в официальном комментарии российского МИДа.

6 января Карнюшин проломил на автомобиле шлагбаум на парковке, а после протаранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, находясь за рулем грузового автомобиля, Карнюшин повредил главные ворота того же здания. 10 января он незаконно проник на территорию посольства, в этот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. «После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов», – говорится в сообщении.

Внимание Лоренцона было обращено на позицию властей Швеции относительно обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Как отметили в российском МИДе, посольство России в Стокгольме неоднократно просило МИД Швеции усилить безопасность российских дипломатических объектов. Однако никаких действий предпринято не было.

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Бизнес
Новости

Total купила первую партию газа с «Ямал СПГ»

Ведомости
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Французская Total, акционер проекта «Ямал СПГ», закупила первую партию сжиженного природного газа с этого проекта. Партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky («Борис Вилькицкий») и продана на условиях DES. Порт назначения газовоза – французский Дюнкерк.

Это уже вторая партия СПГ, отправленная с начала года. До конца 2017 г. было экспортировано три груза.

«Ямал СПГ» запустил первую очередь завода в начале декабря. До начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам, которые начнутся со II квартала, компания продает газ по спотовым контрактам, в основном на условиях DES, доставляя груз на танкерах ледового класса. Пока танкеры будут ходить в западном направлении по Северному морскому пути и выгружать газ в европейских портах. «Ямал СПГ» продавал партии по 73 000 т. С учетом цен на биржах NBP и TTF каждый танкер может приносить выручку порядка 20 млн евро.

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения завод по сжижению природного газа тремя очередями по 5,5 млн т в год. В конце 2017 г. была запущена первая очередь.

В настоящее время акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» – 50,1%, французская Total – 20%, китайская CNPC – 20%, китайский Фонд Шелкового пути (SRF) – 9,9%.

Первая партия газа с «Ямал СПГ»

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Финансы
Новости

Украинский депутат подал заявку на покупку 25% дочерней структуры ВЭБа

Ведомости
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Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение заявки депутата Рады Максима Микитася на приобретение 25% ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» - дочерней структуры российского Внешэкономбанка, передает ТАСС.

Рассмотрение заявки начато еще 10 января. Сделка обеспечит «достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», считают в комитете.

Нацбанк Украины не получал документов на согласование сделки. Микитасю было отказано в совершении сделки в июле 2017 г., сообщил регулятор в ответ на запрос «РИА Новости».

В марте 2017 г. украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank (принадлежит Sberbank Europe) и «БМ банка» (им владеет ВТБ).

В прошлом году пресс-служба Нацбанка Украины распостранила информацию о том, что гражданин Украины подал пакет документов для согласования покупки 99,7151% Проминвестбанка. Зампредседателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала украинским СМИ, что покупателем является бизнесмен Александр Ярославский. В декабре 2017 г. председатель ВЭБа Сергей Горьков опроверг информацию о сделке с Ярославским.

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Политика
Новости

В Киеве задумались о возвращении оставшейся в Крыму военной техники

Ведомости
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Представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила о том, что власти Украины прорабатывают возможность возвращения в страну боевой техники, оставшейся в Крыму, передает телеканал «112 Украина».

По ее словам, «вопрос имеет много аспектов». 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Киеву военную технику, оставшуюся на полуострове после ухода украинских войск из региона. По его словам, техника «находится в плачевном состоянии».

В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о «плачевном состоянии». По его словам, военная техника исправна и не является «хламом». К словам российского президента необходимо относится с осторожностью, отметил он.

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Политика
Новости

Снят арест со счетов бывшего гендиректора «Почты России» Страшнова

Интерфакс
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Следователь снял арест, наложенный более чем на 95 млн руб. на счетах бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова во время расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, агентству ТАСС подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.

Суд арестовал счета Страшнова 31 августа 2017 г., а в ноябре 2017 г. оставил их под арестом до 13 января 2018 г. Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по июль 2017 г. Сейчас он занимает должность операционного директора «Еврохима».

Генпрокуратура считает незаконной выплату премии Дмитрию Страшнову - 95 млн руб. за 2014 г. В превышении должностных полномочий подозревают директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву, принимавшую Страшнова на работу. Как полагает следствие, Лаптева, «действуя в пользу Страшнова», рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.

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