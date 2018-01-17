Финансы

Новости

Минфин ограничит размер пени суммой налоговой задолженности

Минфин подготовил законопроект, ограничивающий максимальный размер пени по просроченным налогам суммой задолженности, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно предлагаемым поправкам в ст. 75 ч. 1 Налогового кодекса, сумма начисленных за недоимку пеней не должна превышать размер налоговой задолженности. В результате, начисление пеней для граждан и бизнеса будет прекращаться после того, как их сумма сравняется с размером недоимки.

Законопроект разработан для улучшения положения налогоплательщиков, сообщили изданию в Минфине. Как уточняется в пояснительной записке к документу, поправки подготовлены по поручению президента Владимира Путина по итогам декабрьской пресс-конференции.

На 1 декабря 2017 г. общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом исчислялся 252,6 млд руб., из них 101 млрд руб. – долг перед федеральным бюджетом, приводит газета данные Федеральной налоговой службы. С октября размер пени для бизнеса вырос в два раза – до 1/150 ставки ЦБ при просрочке более чем на 30 дней, что составляет более 20% годовых.

Законопроект является продолжением объявленной Путиным кампании по списанию налоговых долгов. В конце прошлого года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от части долгов по налогам. Общая сумма списания составит 205,8 млрд руб., сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов.