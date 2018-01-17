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Нелегальными майнерами криптовалют в России займется валютный контроль

Органы валютного контроля займутся выявлением нелегальных майнеров криптовалют в России, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. «Органы валютного контроля, потому что расчеты в Российской Федерации осуществляются только в национальной валюте. У нас та же самая ФНС является органом валютного контроля, как, впрочем, и Банк России, и ФТС, в зависимости от того, что это будет», - сказал Моисеев.

Пока добыча криптовалют в России законодательно не регулируется, но закон о цифровых активах должны принять в ближайшее время. Он в том числе определит правила майнинга криптовалют. В декабре 2017 г. Моисеев говорил, что майнинг в законе предполагается определить как предпринимательскую деятельность, т. е. майнингом смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели. Всех майнеров ждет регистрация в интересах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Площадки, где криптовалюту обменивают на привычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию.

Принципиальное решение о том, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, было принято в октябре минувшего года по итогам совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина. В нем помимо министра финансов Антона Силуанова участвовали помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.