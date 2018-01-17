Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть

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Силуанов пообещал превратить Россию во «вторую Норвегию»

Минфин продолжит реализацию взвешенной бюджетной политики и планирует за счет накопления госрезервов оградить экономику России от внешних шоков, таких как изменение рыночной конъюнктуры и санкции, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала РБК.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили последние несколько лет, за счет того, что проводила взвешенную и консервативную бюджетную политику», - сказал Силуанов.

К началу 2018 г. Минфин благодаря бюджетному правилу по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов увеличил фонд национального благосостояния (ФНБ) до 4,5 трлн руб., что составляет около 5% ВВП (1,5% из них инвестированы в инфраструктурные проекты, остальное приходится на ликвидную часть). Кроме того, бюджет получил около 3 трлн руб. (около 3% ВВП) дополнительных нефтегазовых доходов, привел данные Силуанов.

Прежде чем резервы будут вкладываться в новые проекты, необходимо сформировать достаточную подушку безопасности, которая позволила бы стране независимо от рыночной ситуации и санкционного давления безболезненно существовать три года, отметил министр.

«Считаю, что общий объем средств, которые мы должны накопить в ФНБ, не задействованных в инфраструктурных проектах, должен быть не ниже 7%, а может быть, и более - с тем, чтобы мы могли профинансировать наши обязательства в течение трех лет независимо от того, как сложится ситуация на мировых рынках сырья, или с [санкционными] ограничениями, или с оттоком капитала», - подчеркнул Силуанов.

Среди потенциальных для российской экономики рисков министр выделил только угрозу расширения санкций США. Американские власти в рамках нового санкционного пакета рассматривают в том числе возможность ввести ограничения на приобретение российских гособлигаций.

С 2019 г. в России планируется изменить налоговую систему, коррективы призваны ускорить экономический рост, увеличить собираемость налогов и улучшить инвестклимат, рассказал Силуанов. Правительство внесет соответствующий законопроект в Госдуму в весеннюю сессию. По словам министра, готовящиеся поправки не предусматривают увеличения налоговой нагрузки, они направлены на сокращение теневого сектора и улучшение налогового администрирования. Силуанов подчеркнул, что после проведенной реформы налоговые условия не будут кардинально меняться в течение шести лет.