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РБК узнал о выкупе ВТБ крупнейшего долгового актива у российского ЕБРР

ВТБ выкупил у ЕБРР кредит, выданный в 2012 г. на 12 лет консорциуму «Магистраль Северной столицы» (МСС) под строительство скоростной дороги в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников в финансово-экономическом блоке правительства, «ВТБ Капитале» и на представителя России в совете директоров ЕБРР.

Кредит на 194 млн евро был самой крупной долговой позицией в российском портфеле ЕБРР, составлявшей 18% от всего объема. К настоящему моменту он оценивается в 2,66 млрд евро, а на пике доходил до 10 млрд евро. Сокращение активов ЕБРР в России происходит с 2014 г. после введения санкций Евросоюза из-за российской политики на Украине. Представитель ЕБРР заверил, что банк «продолжит реализацию (остающихся) российских проектов, как предусмотрено изначальными условиями».

Пресс-служба ВТБ не раскрывает деталей сделки. По информации издания, ЕБРР продал актив с «небольшой премией» для банка. При этом сделка выгодна для российской стороны: «по IRR (внутренней норме доходности – ред.) там доходность очень хорошая», говорит собеседник.

Представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов также подчеркнул, что это «взаимовыгодная сделка», поскольку речь идет о крупнейшем и одном из самых качественных активов в российском долговом портфеле ЕБРР. «Он обеспечен будущими денежными потоками от проекта, который уже введен в строй», — отметил Морозов.