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Европейские банки усилили контроль за счетами россиян

Иностранные банки в ходе подготовки к глобальному обмену информацией стали тщательнее проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили юристы. В некоторых случаях проверка приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами.

По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

С 2018 г. Россия присоединяется к международному обмену налоговой информацией. Российские налоговики смогут получать от своих иностранных коллег и банков сведения о движении средств на счетах россиян.

В связи с запуском глобального обмена банки стали обновлять сведения о клиентах во избежание репутационных рисков. По словам банкиров, иностранные финансовые учреждения обращают внимание на два ключевых момента – источник происхождения денег и подтверждение налогового резидентства. Если клиент не сможет документально обосновать источник средств, банк может ограничить операции на списание или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

«Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно приобрести во многих юрисдикциях, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно», – объяснил РБК финансовый директор компании Smartgen Дин Поллак.

В Smartgen в последние два месяца поступило множество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Как правило, эти просьбы связаны с новыми требованиями к клиентам со стороны банков Швейцарии, Великобритании, Израиля, Люксембурга и Кипра. В числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала, отмечают в Smartgen. У российских налоговых резидентов некоторые банки стали запрашивать копии уведомлений об участии в иностранных фирмах или о контролируемых иностранных компаниях с отметкой российского налогового органа.