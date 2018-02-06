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Финансы
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Европейские банки усилили контроль за счетами россиян

Ведомости
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Иностранные банки в ходе подготовки к глобальному обмену информацией стали тщательнее проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили юристы. В некоторых случаях проверка приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами.

По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

С 2018 г. Россия присоединяется к международному обмену налоговой информацией. Российские налоговики смогут получать от своих иностранных коллег и банков сведения о движении средств на счетах россиян.

В связи с запуском глобального обмена банки стали обновлять сведения о клиентах во избежание репутационных рисков. По словам банкиров, иностранные финансовые учреждения обращают внимание на два ключевых момента – источник происхождения денег и подтверждение налогового резидентства. Если клиент не сможет документально обосновать источник средств, банк может ограничить операции на списание или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

«Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно приобрести во многих юрисдикциях, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно», – объяснил РБК финансовый директор компании Smartgen Дин Поллак.

В Smartgen в последние два месяца поступило множество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Как правило, эти просьбы связаны с новыми требованиями к клиентам со стороны банков Швейцарии, Великобритании, Израиля, Люксембурга и Кипра. В числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала, отмечают в Smartgen. У российских налоговых резидентов некоторые банки стали запрашивать копии уведомлений об участии в иностранных фирмах или о контролируемых иностранных компаниях с отметкой российского налогового органа.

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Политика
Новости

Песков не увидел повод для беспокойства в «Искандерах» под Калининградом

Ведомости
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Размещение вооружений или военных соединений на российской территории - это «исключительно суверенный вопрос российской территории». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что размещение в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» вызвал беспокойство у руководства соседних стран.

Москва «никогда никому не угрожала и не угрожает», заявил Песков. «Но, естественно, Россия имеет такое суверенное право [размещать вооружения на своей территории. - Ведомости]. И поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то».

В понедельник, 5 февраля, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что Россия размещает ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области для постоянного нахождения. Литовский министр отметил, что раньше такие комплексы уже размещались в регионе - но временно, для учений. В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что размещение «Искандеров» в Калининградской области «означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы», (цитата по агентству Delfi).

Информацию о размещении «Искандеров» подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками, Владимир Шаманов. Он назвал это ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях. На вопрос, следует ли этим странам беспокоиться, Шаманов ответил: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

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Политика
Новости

Кремль отказался считать зачистку руководства Дагестана политическим кризисом

Ведомости
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Задержание высокопоставленных дагестанских чиновников – не политический кризис, а лишь продолжение работы правоохранительных органов, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая же работа ведется и в других регионах, там, где это требуется», – добавил он.

На вопрос о согласовании действий правоохранительных органов с Кремлем в случае с Дагестаном Песков отвечать не стал. Он лишь отметил, что президенту Владимиру Путину всегда докладывают о следственных действиях в отношении региональных чиновников, особенно высокопоставленных. 

Песков отметил, что это не «кампанейщина», а последовательная и системная работа.

В понедельник сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. Чиновники задержаны по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Ущерб по делу оценивается более чем в 95 млн руб.

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Политика
Новости

Директор Службы внешней разведки рассказал о своей поездке в США

Ведомости
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что его поездка в США прошла в рамках профессиональной деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отвечу коротко: я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки, точка», – сказал Нарышкин.

Ранее стало известно, что Нарышкин посетил США. При этом он находится под санкциями, которые запрещают въезд в эту страну. Исключения – решение госсекретаря. Лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер призвал Белый дом «немедленно рассказать» подробности визита директора СВР.

Нарышкин встречался с директором Национальной разведки Дэном Коатсом и другими представителями разведслужб США, уточнило агентство Reuters. Эту же информацию подтвердил посол России в США Анатолий Антонов. Он также отметил, что темой встречи стала борьба с терроризмом. Хотя США порой и рассматривают Россию как оппонента, в некоторых случаях российские и американские спецслужбы могут работать вместе, сказал директор ЦРУ Майк Помпео, комментируя визит Нарышкина.

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Политика
Новости

Кандидата на пост премьера Дагестана нашли в Татарстане

Ведомости
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана, сообщил «РИА Новости» представитель дагестанского парламента.

Кандидатуру Здунова рассмотрят в среду на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента, уточнил собеседник агентства.

В конце января РБК сообщал, что следователи МВД, ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в Махачкалу для проверки региональных чиновников и силовиков.

В понедельник сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. Они задержаны по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Ущерб по делу оценивается более чем в 95 млн руб.

Вечером в понедельник Васильев объявил об отставке правительства Дагестана и назначил врио председателя правительства республики Анатолия Карибова.

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Недвижимость
Новости

Мэрия продала дом графа Шувалова в центре Москвы с третьей попытки

Ведомости
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Помещения главного дома графа Шувалова на Покровке проданы на торгах за 189,3 млн руб., говорится в сообщении департамента по конкурентной политике Москвы.

«Сделка заключена с обязательным условием проведения на объекте реставрационных работ», – говорится в сообщении. Общая площадь помещений составляет 1400 кв. м.

Новый владелец помещений – предприниматель Артем Ченцов отметил, что это была «очень важная эмоциональная покупка», поскольку приобретенный объект «не просто помещение, а исторический памятник с уникальным прошлым». «Когда на объекте пройдут ремонтно-реставрационные работы, планируем приспособить площади под офис. Пока готовится проект реставрации», – рассказал Ченцов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Инвестор обязуется восстановить и сохранить перекрытия, стены, кровлю, внутреннюю планировку комнат, фасад здания, колористические решения, лестницы. Помимо этого необходимо отреставрировать лепнину, живописную роспись и другое убранство. На все работы инвестору отводится три года и три месяца.

Дом графа Шувалова продан столичными властями с третьей попытки. До этого объект уже дважды выставлялся на продажу по начальной стоимости 189,3 млн руб., но не находил покупателей.

Дом был построен в XVIII в. по заказу первого куратора Императорского московского университета (ныне МГУ) и президента Академии художеств генерал-адъютанта Ивана Шувалова.

Как выглядит дом графа Шувалова в центре Москвы стоимостью почти в 200 млн рублей

Политика
Новости

ЦИК определился с числом кандидатов в бюллетенях на президентских выборах

Ведомости
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В бюллетенях на президентских выборах, которые пройдут в марте, будет восемь фамилий кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник.

Центризбирком завершил проверку подписей в поддержку кандидатов. Во вторник протоколы по итогам проверки получили кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и Максим Сурайкин, выдвинутый «Коммунистами России». Они сдали подписи в последний день приема документов для регистрации – 31 января. Как передает корреспондент «Ведомостей», Центризбирком признал, что собранных за них подписей достаточно для регистрации – у Собчак и Сурайкина нашли 1,3 и 3,72% брака соответственно. Иных причин для отказа в регистрации ЦИК также не увидел.

Первым в качестве кандидата на выборах официально зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Затем Центризбирком зарегистрировал Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. В понедельник заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на заседании комиссии 6 февраля в качестве кандидатов будут зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Кто выдвинул Путина в президенты

Политика
Новости

СК оценил ущерб по делу «дагестанских министров» более чем в 95 млн рублей

Ведомости
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Ущерб по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на социальные программы, оценивается более чем в 95 млн руб., следует из сообщения Следственного комитета (СК) России.

Обвинения по делу предъявлены врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, врио его заместителей Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования Шахабасу Шахову. Во вторник в Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте обвиняемых, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Гамидов обвиняется в двух эпизодах мошенничества. 

По версии следствия, Шахов, будучи распорядителем бюджетных средств в рамках ФЦП «Образование», подготовил документы, обосновывающие перед правительством Дагестана необходимость покупки здания для детского сада в Буйнакском районе республики. В свою очередь Гамидов, по данным СК, распорядился внести изменение в распоряжение, согласно которому этот детский сад был включен в перечень объектов, планируемых к строительству в 2014 г. за счет бюджетных средств. Как утверждает СК, обвиняемые знали, что стоимость здания и земельного участка для детского сада – с учетом реконструкции – составляет примерно 12 млн руб., но обеспечили приобретение за 31,8 млн руб.

Следственный комитет также отмечает, что Гамидов и Юсуфов были в курсе, что работы по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства выполняются наемными рабочими за наличный расчет. Чиновники решили провести формальный открытый аукцион, чтобы заключить госконтракт на ремонт здания с ООО «Гранд-строй» и получить возможность перечислять деньги на расчетный счет компании с целью последующего их хищения, отмечает СК. В 2013–2014 гг. на счет «было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн руб.», уточнили в ведомстве.

Как утверждает СК, с 2011 г. в фактической собственности Исаева находится турбаза «Орлиное гнездо», переданная во владение компании «Маяк», которой врио зампред правительства республики руководил через подконтрольного, назначенного им директора. Исаев обеспечил включение турбазы в республиканскую инвестпрограмму на 2014 г., чтобы получить возможность хищения средств, выделенных на создание инженерной инфраструктуры, заведомо завышая сметную стоимость работ, утверждает СК. По оценке следствия, в результате бюджет Дагестана понес ущерб на сумму около 35 млн руб.

В понедельник сотрудники СК совместно с ФСБ задержали Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. В деле есть «иные лица», но задержаны четверо, они были доставлены в Москву.

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Политика
Новости

Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Мальдивы

Ведомости
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Россиянам стоит на время воздержаться от поездок на Мальдивы, где из-за политических волнений объявлено чрезвычайное положение. Как передает ТАСС, такую рекомендацию дал консульский отдел посольства России на Шри-Ланке, в зону ответственности которого входят и Мальдивы.

На сегодня «каких-либо проявляемых угроз» пока нет, но есть предпосылки к этому, сказал собеседник агентства.

В понедельник, 5 февраля, власти Мальдив объявили в стране чрезвычайное положение. За несколько дней до этого верховный суд Мальдив отменил приговоры нескольким политическим лидерам, в том числе бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, свергнутому в 2012 г. Сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки, в то время как действующие власти назвали решение суда неконституционным. В столице Мальдивской Республики произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией. Для разгона протестующих использовался слезоточивый газ.

По данным российских туроператоров, волнения не затронули мальдивские курорты, туры продаются в нормальном режиме, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По данным туроператоров, никаких жалоб и обращений от отдыхающих на Мальдивах туристов нет, им ничего не угрожает», – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сайту «Интерфакс-Туризм».

Финансы
Новости

Биткойн упал ниже $6000

Ведомости
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Цена биткойна утром во вторник опустилась ниже $6000, свидетельствуют данные Coindesk.

Биткойн упал до $5996, потеряв за сутки четверть своей стоимости, к 10.37 цена восстановилась до $6040.

На торговой площадке Coinmarketcap стоимость самой популярной криптовалюты также рухнула на четверть, приблизившись к $6000. На момент публикации биткойн торгуется возле отметки $6136.

Старший рыночный аналитик Centtrip прогнозирует дальнейшее снижение стоимости биткойна до следующего технического уровня в $5000, приводит его слова Reuters. Кайл Самани из Multicoin Capital в комментарии Bloomberg отметил, что нынешнее падение может сбалансировать подорожание биткойна в ноябре – декабре 2017 г.

Биткойн дешевеет на фоне решения крупнейших банков США JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и британского Lloyds Bank запретить покупку криптовалют с помощью кредитных карт.

В декабре 2017 г. цена биткойна достигала исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000.

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Финансы
Новости

Российский фондовый рынок открылся падением вслед за мировыми индексами

Ведомости
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Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением вслед за обвалом мировых фондовых индексов. Индекс РТС упал на 2,38% до 1233,63 пункта, индекс Мосбиржи – на 1,61% до 2240,10 пункта (данные на 10.18 мск на Московской бирже).

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 10 коп. до 57,29 руб., евро – упал на 2 коп. до 70,93 руб.

5 февраля стало худшим днем для американского фондового рынка с 2011 г. Dow Jones упал на 4,6% (1175 пунктов) до 24 345 пунктов. Это худшее для индекса внутридневное падение в истории, пишет MarketWatch. S&P 500 упал на 4,1% до 2648,94 пункта. Падение Dow и S&P стало рекордным с 2011 г. Вслед за американскими рынками распродажа продолжилась и в Азии. 

Из-за обвала на рынках богатейшие люди мира за день потеряли более $114 млрд, подсчитал Bloomberg.

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Политика
Новости

В крупнейшей краже криптовалюты заподозрили хакеров из КНДР

Ведомости
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Национальное агентство разведки Южной Кореи доложило профильному парламентскому комитету, что к хищению криптовалюты более чем на $530 млн с японской криптобиржи Coincheck могут быть причастны хакеры из Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников информагентства, разведслужба не представила конкретных доказательств причастности северокорейских хакеров к крупнейшей краже криптовалюты, а лишь указала на такую возможность.

Рынок криптовалюты остается потенциальной мишенью для хакеров из КНДР из-за его размера и слабого регулирования, отметил один из собеседников Reuters.

Член разведывательного комитета южнокорейского парламента Ким Бунг-ки сообщил журналистам, что КНДР несет ответственность за произошедшие в 2017 г. кражи криптовалюты с локальных площадок на миллиарды долларов. «Северная Корея отправила электронные письма, которые могли взломать криптовалютные площадки, получить информацию о пользователях и украсть [криптовалюту] на миллиарды долларов», – заявил парламентарий.

Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла в январе. Хакеры похитили криптовалюту NEM с торговой площадки Coincheck в Токио на 58 млрд иен ($534 млн). Японские власти заявили, что информация о причастности к хищению КНДР будет проанализирована.

Ранее США обвинили Северную Корею в организации мировой кибератаки с помощью вируса WannaCry. В США и Великобритании считают, что вирус создали связанные с властями КНДР хакеры из Lazarus Group. Международная компания по кибербезопасности Recorded Future пришла к выводу, что эта группа хакеров стоит за атаками на криптовалютные биржи Южной Кореи, которые произошли в конце 2017 г.

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