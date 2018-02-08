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Goldman Sachs предсказал обесценение большинства криптовалют

Большинство криптовалют вряд ли сохранятся в своем нынешнем виде и могут обесцениться, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Стива Стронгина, директора по глобальным инвестиционным исследованиям Goldman Sachs. По его мнению, в будущем их заменит небольшое число новых криптовалют. Стронгин не уточнил, когда это может произойти. Но он отметил, что динамика изменения курсов криптовалют в последнее время напоминает пузырь: «Меня беспокоит высокая корреляция между разными криптовалютами».

К недостаткам нынешних криптовалют Стронгин причислил медленные транзакции, проблемы с безопасностью и высокие затраты на техническое обслуживание. Появление фьючерсов на биткойны не решает этих проблем, отметил Стронгин. О технологии блокчейн, которая лежит в основе криптовалют, он отзывается лучше и считает, что она может улучшить учет.

На пике в декабре 2017 г. стоимость биткойна превышала $20 000. Но во вторник его курс опустился ниже $6000, согласно Coindesk. Затем он снова стал расти, и в четверг в 16.00 мск был равен $8601.

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