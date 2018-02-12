Финансы

Новости

Bloomberg сообщило о рекордном оттоке средств из крупнейшего биржевого инвестфонда

Отток средств из крупнейшего биржевого инвестиционного фонда – SPDR S&P 500 – за прошлую неделю оказался рекордным, пишет Bloomberg. Фонд потерял $23,6 млрд (около 8% активов на начало прошлой недели), это максимальные темпы оттока с августа 2010 г., отмечает агентство.

По мнению стратегов из JPMorgan, стремительность закрытия позиций – это знак, что дальнейшие распродажи со стороны консультантов по торговым операциям «следует ограничить с этого момента».

Падение, начавшееся на мировых фондовых рынках неделю назад, нивелировало приток средств в фонд за предыдущие девять недель, указывает Bloomberg. Из-за оттока средств и снижения котировок SPDR S&P 500 за неделю потерял $38,6 млрд. До обвала рынков на прошлой неделе активы фонда достигали $300 млрд.

Глобальный фондовый рынок за период с 26 января потерял около $5,2 трлн, подсчитал старший аналитик по индексам S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт. Половина потерь приходится на фондовый рынок США: снижение индекса S&P 500 (отражает стоимость акций 500 крупнейших компаний США) на 10,16% с исторического пика 26 января обошлось американским компаниям потерей $2,49 трлн в капитализации.